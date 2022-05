Torino: per Bremer stagione finita. Con Verona e Roma tocca a Zima

Con il brasiliano e Buongiorno out per infortunio, sarà il giovane difensore ceco a prendersi la scena negli ultimi due impegni di Serie A

"Bremer non giocherà queste due partite, anche Singo si è operato per anticipare i tempi in vista del prossimo anno. Sono esempi di due giocatori che hanno stretto i denti. Bremer ha lavorato con un dolore alla caviglia, è giusto che ora si curi e si metta a posto". Queste le parole di Ivan Juric nella conferenza stampa di oggi in cui il tecnico granata ha annunciato il forfait sicuro del centrale brasiliano (già costretto a saltare la trasferta di Empoli per il problema alla caviglia), che al centro della difesa sarà sostituito da Zima (complice anche l'assenza di Buongiorno , che ha finito in anticipo la stagione a causa di una lesione al polpaccio sinistro ).

OCCASIONE - Per il difensore ceco classe 2000 la partita di Verona sarà occasione per mettersi in mostra in un ruolo inedito: Juric lo ha schierato undici volte da titolare in stagione finora, collocandolo sempre sulla destra della linea a tre, ma lo stesso tecnico croato in passato ha dichiarato che sia Zima sia Buongiorno rappresentano valide alternative a Bremer per il centro della difesa. Se da un lato non gli mancano fisicità e abilità in marcatura, dall'altro l'ex Slavia Praga (che vanta già sette presenze con la Nazionale maggiore) dovrà dimostrare di sapersela cavare bene anche con la palla tra i piedi, ricoprendo anche compiti di impostazione dal basso. Domani al Bentegodi Zima potrà giocarsi le sue carte e provare che l'investimento del Ds Vagnati è stato lungimirante: l'età e i margini di miglioramento giocano a suo favore, e la rivoluzione "verde" del Torino passerà anche da lui.