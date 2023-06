Torino, Perr Schuurs: cinque cose che non tutti sanno su di lui

Perr Schuurs, nato il 26 novembre 1999 a Nieuwstadt (Olanda), è un difensore del Torino, a cui è legato da un contratto sino al 30 giugno 2026. E' alto 191 centimetri per 87 kg di peso. Cresciuto nel Fortuna Sittard, è passato poi all'Ajax nel 2018 per giocare prima nella squadra B e poi nella prima squadra. E' arrivato in granata nell'estate 2022 dall'Ajax per 9 milioni più bonus fino a 2.3 milioni cui sarebbe stata inserita una percentuale del 15% su futura rivendita. Scopriamo insieme alcune cose che non tutti sanno sul difensore olandese del Torino.