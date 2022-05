Torino, Pobega saluta: “Ho dato tutto. Grazie, non mi avete mai fatto sentire solo”

Le parole del centrocampista su Instagram e i ringraziamenti a compagni e staff granata

Dopo i saluti di Josip Brekalo e quelli di Cristian Ansaldi, arrivano anche quelli di Tommaso Pobega. Il centrocampista era arrivato la scorsa estate a Torino con la formula del prestito secco dal Milan. Una formula quindi, che non garantiva nessun diritto al club granata in termini di riscatto. Pobega tornerà infatti a Milanello e lì i rossoneri decideranno il suo futuro, sia che questo implichi una partenza, in prestito - come era accaduto lo scorso anno e prima ancora con lo Spezia - o no, ma anche una permanenza nel club fresco campione d'Italia.