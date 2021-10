Torino, Praet si candida: titolare contro la Sampdoria per fare la differenza

Il belga, ex della partita, nelle ultime due partite ha giocato da protagonista e ora potrebbe essere pronto a tornare dal primo minuto

Roberto Ugliono

Dennis Praet potrebbe tornare titolare con il Torino proprio contro la Sampdoria. I blucerchiati sono la squadra in cui è esploso prima di andare al Leicester e ora Juric potrebbe tornare ad affidarsi a lui dal primo minuto per cercare una vittoria che sarebbe chiave per dare morale. I granata continuano a giocare bene, ma a raccogliere meno di quanto meritato e contro la squadra di D'Aversa servono tre punti.

ULTIME USCITE - Per ottenerli, Juric ha sicuramente bisogno del miglior Praet. Il belga nelle ultime due partite ha fatto a tutti gli effetti la differenza. Contro il Genoa l'assist per il gol di Brekalo, contro il Milan la traversa. Due istantanee (ai quali può aggiungersi l'assist sprecato da Sanabria a San Siro) che dipingono l'importanza di Praet per la fase offensiva granata. Praet ha quegli strappi e quelle giocate che servono come il pane al Torino in attacco. Insieme a Brekalo può comporre sulla trequarti un tandem di qualità per riuscire a produrre occasioni e a dare concretezza negli ultimi 15-20 metri e contro Genoa e Milan si è visto.

TITOLARITÀ - In assenza di Ansaldi è proprio il belga a poter essere il leader tecnico della squadra di Juric. Brekalo è bravo e ha spunti, ma è forse Praet quello che più di tutti ha la capacità di creare per la squadra. L'aveva già fatto vedere ai tempi della Sampdoria di Giampaolo. Ora contro la sua ex squadra è pronto a tornare. Dipenderà dalle condizioni e dalle scelte che vorrà fare Juric, ma sembra sempre più probabile che lui possa prendere il posto di Linetty sulla trequarti.