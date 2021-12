Torino Primavera, Coppitelli verso la storia come terzo tecnico più longevo

Il tecnico romano è sempre più parte della storia granata: dall'identità alla mentalità, marchio di fabbrica di un allenatore da Torino

Roberto Ugliono

Quarto per panchine con la Primavera del Torino, Federico Coppitelli è sempre di più parte della storia granata. A fine stagione l'allenatore romano si lascerà alle spalle anche Rosario Rampanti e si avvicinerà a mostri sacri come Sergio Vatta e Oberdan Ussello. Sono infatti 121 le partite fin qui disputate con il Toro per Coppitelli, tre in meno rispetto a Rampanti. Gli altri due hanno numeri ancora più alti: 347 Vatta e 182 Ussello.

LEGAME - Per l'allenatore granata sarà un traguardo importante. Sin dal suo ritorno ha spesso sottolineato il legame con il Torino e con la piazza granata. Anche solo l'essere tornato la passata stagione per salvare la squadra era stato un chiaro segnale d'amore. Il Toro a lui ha dato tanto, ma ha anche ricevuto. Un amore corrisposto che fin qui ha dato sempre e solo soddisfazioni. Il percorso sportivo è sempre stato di altissimo livello e la produzione di giocatori è stata importante. Basta pensare che al momento in prima squadra ci sono ben 4 giocatori passati sotto la sua gestione: Gemello, Buongiorno, Singo e Ben Kone.

IDENTITÀ - Non un caso. La bravura di Coppitelli è stata quella di comprendere a pieno cosa sia il Torino e di essere riuscito a trasmetterlo ai ragazzi che negli anni ha allenato. In una stagione difficile come quella dell'anno scorso, il tecnico granata si era ritrovato spesso a fare discorsi sul fatto che il suo Toro dovesse essere riconoscibile. Un concetto su cui è tornato più volte in questo campionato, ribadendo l'importanza della costruzione di un'identità ben definita. "Se uno passa di qui per caso e noi giochiamo con una maglia non granata, devono capire subito che siamo il Toro - ha spesso detto Coppitelli. Una mentalità che il tecnico romano è riuscito a trasmettere a chi è passato sotto la sua gestione e che ha dimostrato come Coppitelli sia un allenatore da Toro.