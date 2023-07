Torino, quando tornano i Nazionali? Gli Under 21 arriveranno solo a Pinzolo

Lunedì, in data 10 luglio 2023, prenderà il via la pre-stagione del Torino con il raduno che avverrà tra le mura del Filadelfia. Juric e il suo staff sono già pronti per preparare la stagione 2023/24 assieme alla squadra. Il gruppo però, come normale che sia, nelle fasi iniziali sarà incompleto perché alcuni giocatori hanno diritto a godersi ancora alcuni giorni di vacanza essendo stati impegnati con le rispettive Nazionali. Il tecnico granata potrà infatti sfruttare l'intera rosa solo verso la fine del ritiro di Pinzolo.

Vacanze prolungate fino al 14 per i Nazionali: la partenza per Pinzolo è in programma lunedì 17

Come è già noto, il Torino osserverà una prima settimana di preparazione al Filadelfia da lunedì 10 a domenica 16 luglio. Lunedì 17 ci sarà poi la partenza per il ritiro a Pinzolo, in Trentino Alto Adige. Durante questa prima fase in cui la squadra si allenerà nel caldo cittadino, Juric potrà contare solo su una porzione di squadra ovvero coloro che non sono stati convocati dalle rispettive Nazionali per gli impegni di fine giugno. A partire dal 10 saranno presenti: Gemello, Fiorenza, Schuurs, Djidji, Haveri, Bayeye, Kone, Verdi, Karamoh, Warming, Seck e Sanabria. Tutti gli altri invece arriveranno più tardi con un bel blocco che arriverà il 14 prima della partenza per il ritiro in montagna. Una lunga lista composta da giocatori come Ilic, Vanja, Radonjic, Vojvoda, Ilkhan, Linetty, Gineitis, Zima, Berisha, Singo e Rodriguez avrà ancora a disposizione una manciata di giorni di ferie in più per le partite giocata a giugno con le proprie Nazionali. C'è però anche chi come Alessandro Buongiorno dimostra ancora una volta di essere un professionista esemplare e che arriverà già questo lunedì al Filadelfia nonostante avesse diritto ad un rientro posticipato come gli altri.