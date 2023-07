Toro, si rivedono i primi al Fila: Buongiorno taglia le ferie ed è già in palestra

La fase di pre-stagione del Torino con il raduno e l'inizio dei lavori per il prossimo campionato non è ancora cominciata e i calciatori granata sono ancora liberi di godersi il loro periodo di ferie. C'è però chi preferisce attaccare la spina già con qualche giorno di anticipo e iniziare fin da subito a lavorare a livello personale per riguadagnarsi la miglior condizione fisica in vista della ripresa degli allenamenti e della preparazione di squadra. E non poteva che essere colui che probabilmente l'uomo simbolo di questo Toro, Alessandro Buongiorno .

Buongiorno dà il buon esempio: il difensore azzurro è già a lavoro in palestra al Filadelfia

Che Buongiorno fosse un ragazzo con la testa sulle spalle e con grande etica del lavoro è già noto da tempo, ma questa volta c'è stata l'ennesima dimostrazione di questa sua professionalità. Il difensore classe 1999 nelle scorse ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con la quale ritrae la palestra del Filadelfia. Questo perché il centrale della Nazionale italiana ha decido di anticipare il rientro a Torino di qualche giorno ed è già a lavoro. Buongiorno potrebbe però non essere l'unico perché nelle prossime ore al Fila potrebbero giungere altri giocatori desiderosi di partire col piede giusto. Lo staff tecnico ha infatti preparato dei piani di allenamento individuali per ogni giocatore basati su del lavoro che ciascuno dovrà svolgere, almeno inizialmente, in palestra. Recuperare una condizione atletica ottima in vista di quello che sarà il lavoro sul campo sarà fondamentale per ogni componente della rosa. Il raduno in città è previsto per il 10 luglio mentre la partenza per il ritiro in montagna a Pinzolo (TN) avverrà il 17. Chissà però che il buon esempio dato da Buongiorno non possa avvicinare con anticipo anche più compagni del previsto alla palestra del Filadelfia. Il numero 4 granata, inoltre, è stato uno degli ultimi ad andare in vacanza a causa degli impegni in Nations League con la Nazionale ma ciò non lo ha fermato.