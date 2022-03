Torino, quattro big da affrontare in casa: servono punti pesanti

La squadra di Juric ha quattro sfide delicate da affrontare al Grande Torino: l'obiettivo primario è fare punti

Il Torino di Ivan Juric si prepara per affrontare la parte conclusiva di questa stagione 2021/2022, cercando di togliersi qualche soddisfazione soprattutto nelle partite che contano di più. Nel corso di quest'anno i granata hanno dimostrato di avere grandi potenzialità, ma troppo spesso sono state dilapidate per diversi motivi, dall'imprecisione alla sfortuna. Da questo weekend, però, il Toro avrà da disputare 5 gare in casa, di cui 4 saranno contro delle big: Inter, Milan, Napoli e Roma arriveranno infatti allo stadio Olimpico Grande Torino.