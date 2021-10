Torino, quest’oggi in programma una sessione di allenamento

In programma oggi una seduta di allenamento: l'obiettivo è prepararsi alla sfida di domenica contro la capolista Napoli

La prima squadra del Torino quest'oggi ha in programma una sessione di allenamento in vista dell'impegno di domenica pomeriggio in trasferta contro il Napoli. Il tecnico granata Ivan Juric dirigerà questa seduta per preparare al meglio i suoi ragazzi e poco per volta inizierà a riaccogliere i calciatori di rientro dalle proprie nazionali.