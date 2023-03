Torino, Radonjic merita ancora fiducia? La maggioranza dei lettori dice sì

Ivan Juric deve puntare ancora su Nemanja Radonjic. E' questo ciò che emerge dai risultati del nostro sondaggio settimanale, nel quale, alla luce delle recenti prestazioni del serbo e dell'episodio del derby, abbiamo voluto chiedervi: dareste ancora fiducia a Nemanja Radonjic in questa ultima parte di stagione? Per la maggioranza dei votanti (il 60,08% dei 1037 totali), il serbo merita ancora fiducia, mentre per quasi il 40% di loro no.