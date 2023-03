Torino-Radonjic: dareste ancora fiducia al serbo?

Nemanja Radonjic non sta passando un bel periodo con il Torino: da qualche tempo non sta portando a casa prestazioni positive e la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la sostituzione durante la gara, dopo soli 14 minuti dal suo ingresso in campo, contro la Juventus. Stando alle dichiarazioni del tecnico granata Ivan Juric, il trequartista serbo non era stato in grado di svolgere ciò che gli era stato chiesto, pertanto il croato ha optato per il suo cambio. Il campionato sta arrivando alla fine, e per Radonjić è tempo di riscattarsi e di dimostrare le qualità trapelate all’inizio della sua esperienza con la maglia del Toro. Ecco che, Toro News torna con un nuovo sondaggio settimanale, e passa la parola ai suoi tifosi: dareste ancora fiducia a Nemanja Radonjic in questa ultima parte di stagione?