Torino, Ricardo Rodriguez è arrivato nel ritiro di Santa Cristina

Il difensore svizzero ha concluso il suo periodo di vacanza e ha raggiunto i compagni in Val Gardena

Il difensore del Torino Ricardo Rodriguez ha raggunto i suoi compagni di squadra nel ritiro di Sanata Cristina in Val Gardena. Il giocatore svizzero ha concluso il suo periodo di vacanza e ora è pronto a riprendere gli allenamenti con la squadra. Rodriguez ha vissuto una lunga esperienza ad Euro 2020 che si è conclusa solamente ai quarti di finale quando la sua Svizzera è stata eliminata dalla Spagna ai rigori. Ora il difensore ex Milan è pronto a giocarsi il posto in granata e come tutti gli altri verrà valutato da Juric nelle prossime settimane di allenamento. A comunicare l'arrivo di Rodriguez in ritiro è stato lo stesso Torino con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.