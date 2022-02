Torino, Ricci ancora ai box: per metabolizzare gli schemi di Juric serve tempo

Il mediano non ha giocato contro il Venezia nonostante l'emergenza. Ma non c'è nessun caso: serve solo tempo

Gualtiero Lasala

Il Torino si prepara per la prossima partita di campionato, che sarà il derby della Mole, dopo la bruciante sconfitta contro il Venezia in casa per 1-2. I granata provano a scuotersi per ricominciare a correre, cercando di non snaturalizzarsi. Contro i veneti è arrivata un'esclusione che ha fatto riflettere, vista l'importanza del giocatore: Ricci è stato tenuto fuori dal campo, nonostante a centrocampo ci fosse una situazione quasi di emergenza, con Juric che gli ha preferito Linetty per tutto l'arco del match. Questa esclusione però non fa scalpore.

TEMPO - "Ricci ha giocato fino ad oggi un calcio diverso rispetto a quello che facciamo noi. Chiaro che trovi delle difficoltà. Quello che chiedevano all'Empoli è diverso da quello che chiediamo noi". Con queste parole il tecnico granata Juric ha anticipato le sue scelte prima della gara contro il Venezia. A Ricci serve tempo per riuscire ad integrarsi soprattutto a livello di schemi e di richieste dell'allenatore stesso. Infatti all'Empoli, sotto la guida di Andreazzoli, Ricci giocava in un centrocampo a tre, svolgendo un ruolo di regista davanti alla difesa. Ciò che gli chiede Juric è pressoché totalmente diverso: il tecnico croato vuole molta più partecipazione attiva alla fase offensiva, con movimenti che Ricci non ha mai fatto e dovrà interiorizzare il prima possibile.

CRESCITA - Anche lo stesso direttore sportivo Vagnati specificò questo aspetto: Ricci è stato acquistato per valorizzarlo nel corso del tempo, non è stato un acquisto da cui ci si aspettava un impatto immediato, quello che avrebbe potuto dare un giocatore già pronto e formato. Quindi il percorso che aspetta il mediano non sarà rapido, ma complesso e strutturato per poter ricavare il massimo. Per questo motivo sarà molto difficile vederlo in campo contro la Juventus, anche perché torneranno a disposizione Mandragora e Lukic, che Juric considera i titolari fissi. Per Ricci, bisogna saper aspettare.