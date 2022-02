Torino, riecco il mal di trasferta: i dati evidenziano palesemente il problema

Per i granata media punti da 2.00 in casa, da 0.73 fuori casa. E l'emblema dei problemi fuori casa è Sanabria, che segna solo a Torino

Gualtiero Lasala

Il Torino ha perso contro l'Udinese in Friuli, al rientro dopo la pausa per le Nazionali. I granata hanno disputato una prova incolore complicata irrimediabilmente nell'extra-time del secondo tempo, subendo un'espulsione e due gol dal 92' in poi. Questa sconfitta ha riportato a galla una problematica che il Toro vive da inizio campionato, ovvero la difficoltà di interpretare le partite fuori casa allo stesso modo di quelle in casa. Se la vittoria convincente a Marassi con la Sampdoria aveva illuso che la chiave di volta fosse stata trovata anche lontano dalle mura amiche, in terra friulana il mal di trasferta è riaffiorato in modo evidente.

MEDIA - Andando ad analizzare la media punti del Torino fuori casa si notano i limiti di questa squadra. Infatti i granata hanno una media di 0,73 punti dall'inizio dell'anno fuori casa, la terz'ultima in campionato: peggio del Toro hanno fatto soltanto Salernitana e Genoa, che al momento occupano l'ultima e la penultima posizione nella classifica di Serie A. La differenza con il rendimento in casa non potrebbe essere più evidente; a Torino la media punti è di 2.00 a partita, meglio fanno solo Inter e Napoli che sono in corsa per lo scudetto. Quando si è superata la metà del campionato non si possono più addebitare questi numeri al caso, questa è una tematica sulla quale Juric e i giocatori granata dovranno lavorare anche perché il Torino fuori casa ha spesso deluso non solo in quanto a risultati ma anche nelle prestazioni. Le poche gare davvero sbagliate del campionato sono arrivate tutte in trasferta (Fiorentina, Spezia, e ieri Udinese).

I GOL CHE MANCANO - Se il Torino non fa punti fuori casa non è un caso: la tesi è confermata anche dal dato che vede i granata inchiodati all'ultimo posto in A per reti segnate lontano da Torino (solo sei in undici partite). L'emblema di questo dato è l'attaccante titolare di questa fase della stagione, Tonny Sanabria, che in questo campionato ha segnato cinque reti tutte all'Olimpico "Grande Torino". Di più: dei 10 gol segnati dal paraguaiano nella sua avventura al Torino, solo uno, il primo, è arrivato fuori casa, nel marzo 2021 a Crotone. Tonny è il simbolo di un Toro a due facce che marcia a ritmi da scudetto in casa e a ritmi da retrocessione fuori casa. Il perchè è difficile da capire e solo a Ivan Juric e ai suoi ragazzi va il compito di trovare la risposta.