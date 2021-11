Torino, rinnovata la partnership con Latterie Inalpi: sarà Premium Partner

La società granata rinnova l'accordo con il primo player piemontese del mercato del latte

Inalpi è stata fondata nel 1966 e la sua nascita ed evoluzione è legata a doppio filo alle famiglie Invernizzi e Barattero che negli anni l’hanno trasformarla da impresa a conduzione familiare a industria, senza però perdere di vista i valori etici e umani che hanno guidato i fondatori. Nel 2010, grazie ad un progetto lanciato dalla Ferrero, leader mondiale nel settore dolciario, Inalpi dà il via alla filiera controllata e certificata del latte piemontese e realizza il primo impianto italiano di produzione di latte in polvere per l’industria alimentare. Nel 2021 Inalpi, primo player piemontese del mercato del latte, con oltre 400 conferitori, dà il via a un piano investimenti da 148 milioni di euro per la costruzione della seconda torre di sprayatura, di un moderno caseificio e per la realizzazione di progetti che puntano ad obiettivi importanti per una sempre maggiore sostenibilità.