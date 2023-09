Torino-Roma 1-1, Zapata: “Contento per il mio primo gol. Siamo ambiziosi”

Al termine di Torino-Roma, gara valida per il quinto turno del campionato di Serie A, Duvan Zapata è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni "Sono contento per il gol ma anche per la prestazione della squadra. Non era una partita facile ma anche nei momenti difficile abbiamo tenuto forte. Sapevamo che sarebbe stato così contro dei giocatori forti. Quando non puoi vincere è importante anche non perdere e oggi lo abbiamo fatto. Abbiamo preso un punto e anche se ne volevamo tre, questo per la nostra classifica ci serve tantissimo".