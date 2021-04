Torino-Roma 3-1, Mayoral: “Non ci sono scuse, potevamo fare meglio”

Le dichiarazioni del giocatore al termine della gara tra granata e giallorossi: "Nei primi 45' abbiamo creato molto, poi il Toro è andato in gol ed è cambiata la gara"

Al termine della gara tra Torino e Roma ha parlato Borja Mayoral, autore della rete giallorossa. Di seguito le sue dichiarazioni: "Siamo subito partiti in vantaggio grazie al mio gol, abbiamo sfruttato gli spazi che ci hanno concesso e abbiamo iniziato molto bene. Nella prima frazione di gara abbiamo avuto tante occasioni, poi il Toro è andato in gol ed è cambiata la gara. Questo risultato è difficile da accettare, ma adesso la testa deve andare alla prossima partita. Non c'è un problema legato all'atteggiamento. E' vero che siamo scesi in campo molte volte, ma non ci devono essere scuse. Oggi potevamo fare meglio, soprattutto nei primi 45'. Abbiamo avuto molte occasioni, ma anche loro. Penso però che le nostre occasioni siano state più chiare delle loro, adesso testa all'Atalanta".