Torino-Roma, formazioni ufficiali: Nkoulou e Lukic titolari, out Rincon

Le formazioni ufficiali di Torino-Roma: match che vedrà contrapporsi granata e giallorossi per la per la 31^ giornata di Serie A

"Davide Nicola e Paulo Fonseca hanno comunicato le loro scelte per le formazioni ufficiali di Torino-Roma. Le due squadre scenderanno in campo alle 18.00 allo stadio Olimpico Grande Torino per la gara valida per la 31^ giornata di Serie A. Due le novità per il Torino di Davide Nicola, che rilancia dal primo minuto Nkoulou al posto di Buongiorno e Lukic al posto di Rincon. Per il resto confermate per 9/11 le scelte già viste a Udine, con Milinkovic-Savic a difendere i pali e Verdi confermato nel ruolo di mezz'ala. Di seguito le scelte ufficiali dei due allenatori.