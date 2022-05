Torino-Roma: la banda Juric con l’obiettivo 10° posto per chiudere bene l’anno

L'ultima partita del 2021-22 sarà un banco di prova importante per consolidare le basi per il prossimo anno ma anche per puntellare la classifica

Giacomo Stanchi

Il Torino ha raggiunto i 50 punti, record per mister Juric. E ora c'è da onorare il campionato fino in fondo in una sfida prestigiosa contro un avversario di alto livello, la Roma, che arriverà a Torino venerdì 20 maggio con l'obiettivo di difendere la qualificazione in Europa League ma anche con la mente inevitabilmente occupata dal pensiero della finale di Conference League da affrontare il 25 maggio.

LA ROMA E LA CONFERENCE LEAGUE- La Roma giocherà una finale europea dopo 31 anni dall'ultima volta. In città il clima è infuocato in attesa di questa partita che può portare la prima edizione della terza coppa continentale nella Capitale. Roma-Feyenoord si giocherà mercoledì 25 maggio in Albania e per questo motivo il club giallorosso ha chiesto e ottenuto che l'ultima di campionato fosse disputata al venerdì. Sicuramente Mourinho avrà una maggiore attenzione per la finalissima, piuttosto che per la gara con i granata. Perciò, si può facilmente immaginare che molti dei titolari che scenderanno in campo all'Olimpico-Grande Torino saranno delle seconde linee. Ciononostante, i giallorossi non giocheranno con la testa sgombra da incombenze di classifica: la certezza di qualificazione alle coppe europee non è ancora garantita con l'Atalanta ottava in classifica che è solo un punto dietro. Per lo Special One terminare la prima stagione sotto il Cupolone senza la qualificazione europea sarebbe uno smacco. Infine, la Roma viene da una partita con il Venezia in cui la porta avversaria è parsa stregata. Dopo quell'1-1 così ingiusto per le numerosissime occasioni da gol create, la voglia di ottenere i tre punti sarà al massimo.

IL MATCH DELL'OLIMPICO-GRANDE TORINO - Ma dal canto suo il Toro approccerà questa partita non senza motivazioni. La squadra granata ha finalmente la possibilità di portare a casa i tre punti contro una big, cosa mai riuscita fin qui: sarebbe la ciliegina sulla torta ad una stagione di buon livello. Che può terminare con un posizionamento nella parte sinistra della classifica: il Torino è a pari punti con il Sassuolo, ma in caso di vittoria sarebbe sicuro di terminare davanti ai neroverdi - impegnati in casa contro un Milan che deve fare un punto per vincere lo scudetto - per il vantaggio negli scontri diretti. Infine, per la squadra sarà importante lasciarsi bene con il pubblico granata per iniziare con entusiasmo la stagione successiva. Uno stadio pieno e vivace può anche convincere alcuni calciatori della bontà del progetto di Juric. Belotti al temine della partita di Empoli ha dichiarato: "Sta nascendo qualcosa di bello". Dopo la vittoria di Verona, Torino-Roma può essere l'ennesima conferma di questo. Le basi poste dal Torino di quest'anno sono promettenti: l'ultimo match di questo campionato ne può essere un'altra dimostrazione.