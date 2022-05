Torino, rompete le righe: il 1° luglio il via alla nuova stagione

La stagione dei granata termina con la gara contro la Roma. L'1 luglio la squadra si riunirà al Filadelfia per il prossimo campionato

Dopo la gara di ieri sera, venerdì 20 maggio, contro la Roma, termina ufficialmente la stagione 2021-2022 del Torino. Al x^ posto in classifica e con x punti totalizzati, i granata possono adesso andare in vacanza dopo il buon campionato affrontato, e riprendere tutte le forze necessarie per affrontare il prossimo, 2022-23. Il programma estivo e le date precise ancora non sono state definite e ufficializzate (lo saranno a breve, nei prossimi giorni), ma certo è che tutta la squadra si ritroverà il 1 luglio al Filadelfia, per dare inizio alla nuova stagione. Alcuni giocatori granata però, saranno ancora impegnati con le rispettive nazionali nella UEFA Nations League.