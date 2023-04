Torino-Salernitana 1-1, Sanabria: “Sento sempre la fiducia del mister”

Le dichiarazioni dei protagonisti al termine della sfida tra Torino e Salernitana valida per il 30° turno di Serie A

Al termine della sfida tra Torino e Salernitana, valida per la 30^ giornata di Serie A, Antonio Sanabria è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la partita. Di seguito le sue dichiarazioni: "Credo che nel primo tempo non siamo stati bravi poi nel secondo gli abbiamo messi sotto. Loro hanno una difesa molto forte, si mettono tutti dietro ed è difficile entrare. Siamo dispiaciuti perché era una buona opportunità per portare a casa i tre punti, non è stato così e ora dobbiamo lavorare di più in settimana per migliorare tante cose".

Perché è così difficile fare tre punti davanti al vostro pubblico?"No, non credo ci siano difficoltà. Avevamo davanti un avversario che gioca e si sono portati in avanti presto. Quando giochi contro queste squadre che si chiudono dietro è molto difficile fargli gol. Dopo il pareggio abbiamo avuto altre opportunità però non siamo riusciti a trovare un altro gol".

Nel 2023 sei il secondo miglior marcatore della Serie A, come valuti la tua stagione?"Sento la fiducia del mister anche quando non faccio gol mi dà sempre l'opportunità di restare in campo. Certe volte nelle ultime partite non sto giocando tecnicamente come mi piacerebbe però sto facendo gol, peccato che quest'oggi non sia servito per i tre punti".

Cosa ti senti di dire ai tuoi tifosi?"C'è poco da dire soprattutto in un pomeriggio così che ci sentivamo grande voglia di fare tre punti. C'è poco da dire perché loro ci sostengono sempre".