Torino-Salernitana, Belotti verso il forfait: punta al recupero per il Sassuolo

Difficile il recupero del Gallo per il match contro i campani: il mirino si sposta verso la partita successiva

Le speranze di vedere Andrea Belotti a disposizione per la gara contro la Salernitana sono ormai ridotte al lumicino. Il centravanti granata, alle prese con una forte contusione al perone rimediata durante Fiorentina-Torino che gli è costata anche l'abbandono alla Nazionale per gli impegni di settembre , anche ieri ha lavorato a parte e non si è ancora aggregato ai compagni. L'infortunio deve ancora assorbirsi e qualche dolore ancora permane. A questo punto è probabile che lo staff medico decida di evitare ogni genere di rischio e puntare alla gara della prossima settimana contro il Sassuolo. Belotti, dunque, salvo sorprese delle prossime ore non sarà convocato da Ivan Juric.

LO SCENARIO - A rendere meno pesante un’eventuale assenza di Belotti c’è il rientro a Torino di Sanabria. Il paraguaiano rischiava di essere impegnato con la nazionale fino alla notte tra giovedì e venerdì, ma ha già fatto ritorno in Italia per la nascita della sua secondogenita. Un recupero che ha facilitato e non di poco i piani di Juric, il quale rischiava di presentarsi domenica senza prime punte a disposizione per una partita già piuttosto delicata. Al possibile forfait del Gallo si aggiunge infatti la sicura assenza di Simone Zaza, ancora alle prese con i problemi al ginocchio con interessamento dei legamenti: per rivederlo in campo bisognerà aspettare ancora due o tre settimane. Ma il rientro di Sanabria permette a Belotti di non forzare i tempi e recuperare con più calma. A questo punto la data cerchiata per rivedere in campo il capitano granata può essere quella di venerdì 17 per la trasferta sul campo del Sassuolo.