Torino-Sampdoria: Brekalo e Candreva, duello a distanza per illuminare l’attacco

Granata e blucerchiati si affidano all'inventiva di Brekalo e di Candreva per sbloccare il match: fantasia e concretezza saranno decisive

BREKALO - Il trequartista croato fin qui ha fatto la differenza. La trequarti è l'habitat naturale di Brekalo, che si trova particolarmente a suo agio in uno dei compiti chiesti da Juric: non dare punti di riferimento. Spesso, considerato anche l'infortunio di Praet, è stato lui a portare il peso del reparto sulle spalle. Brekalo illumina l'offensiva del Toro con le sue giocate individuali. Rimane sempre nel vivo del gioco, è propositivo, ma pecca ancora di concretezza al momento della finalizzazione. Un dato che certifica come anche il bottino dei 2 gol siglati finora - è il miglior marcatore granata insieme a Pjaca, Pobega e Sanabria - avrebbe potuto essere ancora più ampio. Sul cinismo dovrà lavorare già contro la Sampdoria, partita in cui potrà essere decisivo. Lo era già stato contro il Genoa siglando il 3-1 granata, ora avrà l'occasione di ripetersi contro i cugini.

CANDREVA - Chi fin qui invece ha illuminato le giocate della Sampdoria, è Antonio Candreva. L'ex Lazio e Inter è in stato di grazia in questo inizio stagione e rientra nelle carte più pericolose che D'Aversa potrà sfruttare come esterno nel 4-3-3 contro il Torino. Come Brekalo, con cui si prefigura un confronto a distanza, è spesso il centro delle iniziative offensive dei suoi. Fin qui però il blucerchiato è stato più decisivo, come dimostra il bottino di 4 gol e 3 assist raccolto in 11 giornate. Occhio quindi agli spunti personali - sia nelle palle inattive che su azione -, ma anche alle discese e ai cross che potrà servire all'ex Fabio Quagliarella. L'anno scorso i granata non erano riusciti a limitarlo, permettendogli di andare a segno sia all'andata che al ritorno. Quest'anno servirà fare qualcosa di diverso, ma a intervenire potrà essere una difesa granata che ha recuperato solidità.