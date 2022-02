Torino, Sanabria deve lottare per un posto: cresce la concorrenza in attacco

L'attaccante paraguaiano ha due avversari in casa: Belotti pronto a riprendersi il posto da titolare e Pellegri che scalpita

CONCORRENZA - Ad inizio stagione e per parecchi mesi Sanabria si è trovato da solo. Con l'infortunio di Belotti e uno Zaza sempre più ai margini della società, è toccato al paraguaiano prendere in mano la situazione. Il suo ruolo è stato prezioso per il Toro e per Juric: infatti il centroavanti granata ha interpretato al meglio il ruolo di boa che lega il gioco, ciò che il tecnico voleva esattamente da lui. Tutto ciò lo ha portato a produrre anche 5 gol e 2 assist in 24 partite, risultando più di una volta decisivo. Ma ora qualcosa è cambiato: il suo posto da titolare è minato da due suoi compagni, che hanno una voglia incredibile di tornare ad assaggiare il campo. I due giocatori non sono sconosciuti. Andrea Belotti e Pietro Pellegri sono due attaccanti che hanno avuto poche opportunità fino a qui di mettersi in mostra. Il Gallo è tornato da neanche due settimane e in 100 minuti disputati ha messo a segno due gol (di cui uno annullato contro il Venezia) dimostrando di avere ancora molto da dare a questo Toro. Belotti ha segnato nel derby e questo lo mette in una posizione di vantaggio: Juric sa che può contare su di lui e difficilmente se ne priverà. Dall'altro lato c'è Pellegri, arrivato come giovane su cui puntare per il futuro. È evidente che prima della fine della stagione l'ex Monaco vorrà mettersi in luce e lotterà per giocare più minuti possibili.