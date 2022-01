Torino-Sassuolo 1-1, l’analisi dei gol: l’uscita a vuoto di Vanja costa cara

Il Torino viene fermato sull'1-1 dal Sassuolo nella 23esima giornata del campionato di Serie A. Si tratta dell'ottavo risultato utile consecutivo in casa ma è un pareggio che lascia molto amaro in bocca ai granata perché meritavano ampiamente i 3 punti. La squadra di Juric, come si evince leggendo le statistiche, ha surclassato quella di Dionisi ma la poca concretezza sotto porta ha fatto sì che il Sassuolo riuscisse a rimanere in partita fino all'ultimo.