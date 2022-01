Torino-Sassuolo 1-1, le reazioni social: “Tre legni in una partita, solo noi…”

I migliori tweet sul beffardo pareggio del Torino contro il Sassuolo: "Quanto starebbe meglio il mio fegato se non tifassi per il Toro?"

Un'altra beffa: dopo una partita dominata in lungo e in largo, il Torino si fa raggiungere all'ultimo minuto dal Sassuolo. Alla fine i gol di Sanabria - che ha centrato anche uno dei tre legni del Toro - e Raspadori fissano il punteggio sull'1-1 e i commenti dei tifosi su Twitter restituiscono un'immagine molto nitida della partita. Il Toro domina in lungo e largo ma non vince: questi i migliori tweet dei tifosi granata.