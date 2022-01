Torino-Sassuolo, i precedenti: l’anno scorso fu una rimonta incredibile

Neanche un pareggio in Serie A tra le due squadre allo Stadio Olimpico Grande Torino: il Toro ha perso solo due volte

Gualtiero Lasala

Domenica prossima alle ore 15 tornerà in campo il Torino di Juric, contro il Sassuolo allo stadio Olimpico Grande Torino. Dopo i due successi consecutivi contro Fiorentina e Sampdoria, i granata cercano continuità contro una squadra da non sottovalutare, capace di mettere in difficoltà diversi avversari nel corso di questa stagione. In generale, guardando al passato, le partite tra Toro e Sassuolo non sono mai state noiose o prevedibili: ha sempre prevalso lo spettacolo fino al termine delle varie gare.

ULTIMO INCONTRO - L'ultima sfida risale al 17 marzo del 2021: questa gara, nel conto finale, è stata poi senza dubbio decisiva per la salvezza dei granata. La partita per il Toro di Nicola era cominciata nel peggiore dei modi, con i neroverdi capaci di andare in vantaggio di due gol prima dell'intervallo, grazie alla doppietta di Berardi. Ma i granata, nonostante le grandi difficoltà, non si sono persi d'animo e hanno dato vita ad una rimonta pazzesca. Dal minuto 76 al minuto 92 il Toro ha messo a segno tre gol, di cui due di Zaza e uno di Mandragora, facendo esplodere la felicità dei ragazzi granata, che hanno messo da parte tre punti vitali.

PAREGGIO - Quando si parla di spettacolo, non si può far riferimento alla noia: le partite tra Torino e Sassuolo in casa granata non sono mai terminate con un pareggio (in Serie A).Ma non è il solo dato a conferma di questa tendenza: infatti nelle 8 sfide nel massimo campionato sono stati realizzati ben 31 gol, con una media di 3,9 reti a partita. La tendenza, in più, sorride al Toro: la sconfitta è arrivata solo due volte e l'ultima risale all'aprile del 2016, dopo la quale sono arrivate solo vittorie. Su tutte, si ricorda l'altra rimonta, nel maggio del 2019, quando il Torino ribaltò la partita vincendo nuovamente 3-2, ma con una rovesciata di Belotti entrata negli annali della storia granata.