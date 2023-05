Torino, Schuurs: “L’ottavo posto è l’obiettivo. Dobbiamo vincere con la Viola”

Il difensore granata ha rilasciato delle dichiarazioni in occasione Meet & Greet al negozio JD al Settimo Cielo retail park

Redazione ToroNews

Peer Schuurs, insieme a Demba Seck, ha partecipato al Meet & Greet al negozio JD al Settimo Cielo retail park a Settimo Torinese. L'olandese ha rilasciato alcune dichiarazioni sull'ambiente granata e sul finale di campionato Di seguito le sue parole ai giornalisti dei siti internet di informazione presenti.

Un piccolo bilancio di questa stagione che sta per terminare? Si avvicina l'importante gara con la Fiorentina... "Con la Fiorentina sarà una partita molto importante per noi, abbiamo giocato con la Fiorentina in Coppa Italia e in Serie A. Abbiamo giocato bene, adesso la partita è importante per la classifica ed è anche molto importante non perdere perché abbiamo vinto la partita d'andata. Con i tifosi dobbiamo vincere".

Sei andato a vedere la semifinale di Champions a Milano con il tuo procuratore. Ci sono tante voci di mercato. Rimani? "Non lo so, adesso ci sono le ultime tre partite che sono molto importanti per noi e per me. Sono andato a Milano solo per vedere la partita, non per parlare. Il mio focus è sul Torino e sulle ultime partite".

Sei tornato dall'infortunio e hai giocato. Stai bene fisicamente? "Si, siamo contenti per la scorsa partita. Io sono tutto a posto. Abbiamo fatto una grande partita e la prossima la dobbiamo preparare bene".

Con la Viola siete usciti in Coppa Italia, è un rammarico quella partita? "Si, lo sappiamo molto bene. Stasera guarderemo la loro partita con il Basilea per prepararla bene per domenica".

Com'è andato il primo anno in Italia, in cosa sei migliorato? "Nell'Ajax giocavo con quattro difensori, ora con cinque o tre. Il mister mi ha aiutato molto bene in questa stagione. Per il difensore c'è sempre il duello uno contro uno. Per i primi mesi era difficile, ma ora va meglio".

Ti aspettavi un campionato così o speravi di competere per obiettivi superiori? "Per me abbiamo perso troppi punti contro altri club che sono più basso. Dobbiamo vincere le ultime tre partite e poi guarderemo dove siamo".

L'ottavo posto è l'obiettivo da raggiungere? "Si, è molto importante. Dobbiamo guardare partita per partita e poi dove saremo arrivati".

Potessi togliere un giocatore alla Fiorentina, chi toglieresti? "Nessun giocatore perché stiamo bene e siamo una squadra molto forte, quando prepariamo bene la gara per me noi siamo migliori".

In difesa Buongiorno è cresciuto al Toro. Quanto può migliorare? "Per me è un top player. Ha personalità. Fa molto bene. Potremmo essere la difesa del futuro? Si, il mister ci fa giocare molto bene: me, Buongiorno (che ha solo 23 anni) e Rodriguez....".

Hai segnato in Coppa Italia e non in Serie A. Buongiorno il contrario. Proverai a segnare? "Si, ma è molto più importante per me non subire, piuttosto che segnare".