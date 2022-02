Torino, senza Mandragora chi gioca? Più Pobega di Linetty, Ricci sullo sfondo

Il Torino dovrà fare meno di Mandragora contro il Cagliari: per Juric sarà un'assenza pesante visti gli equilibri che si sono costruiti

A causa dell'ammonizione arrivata nel derby, il Torino dovrà fare meno di Rolando Mandragora contro il Cagliari. Per Juric sarà un'assenza pesante visti gli equilibri che si sono costruiti. In particolare Juric ha fin qui costruito la mediana sulla coppia Lukic-Mandragora, che insieme fin qui ha reso molto bene. L'ex Udinese, poi, si stava per riprendere un ruolo da assoluto protagonista nel centrocampo granata, come dimostrato anche nel derby. Juric è così costretto a rimescolare le carte in tavola, a maggior ragione se si considera che sulla trequarti non c'è più Dennis Praet a disposizione.

LE ALTERNATIVE - La candidatura dell'ex Empoli non è certo da scartare, ma Juric fin qui ha preferito farlo lavorare in allenamento per metabolizzare i principi di gioco su cui lavora. Inoltre, Ricci è di piede destro e Juric preferisce due interni di piede diverso. Ecco perchè Pobega, che nel derby ha giocato da trequartista alle spalle del Gallo una buona partita, potrebbe tornare in mediana al fianco di Lukic e a quel punto si aprirebbe una doppia possibilità in trequarti: da un lato Demba Seck scalpita per l'esordio e dall'altro Karol Linetty sarebbe pronto a tornare alle spalle della prima punta. Se però Juric dovesse preferire ancora l'ex Spezia in coppia con Brekalo, allora in mediana potrebbe andarci proprio il polacco ex Sampdoria. Tante soluzioni diverse, ma nessuna di queste rappresenta una certezza in senso assoluto, per sostituire un pilastro come Mandragora.