Torino, si lavora verso l’Inter: previsti esami per Lyanco

Martedì di lavoro per il Torino di Mazzarri che oggi al Filadelfia eseguirà una doppia seduta di lavoro in preparazione al match contro l’Inter. Esami medici in programma per Lyanco, uscito anzitempo dall’ultimo match con il Brasile UNder 23 per un pestone subito da un giocatore argentino: lo staff medico granata farà luce sui tempi di recupero.