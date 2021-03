Torino, Singo lavora per tornare titolare: l’obiettivo è il derby

Focus On / Il terzino granata sta lavorando con Nicola per tornare ad essere protagonista

Gualtiero Lasala

Il Torino è in pausa, esattamente come tutti i campionati, a causa degli impegni delle Nazionali. Alcuni giocatori si sono uniti alle proprie Selezioni, come Belotti, Mandragora, Sirigu, Lukic e Rodriguez. Ma molti altri sono rimasti a Torino, lavorando per tornare in forma. Tra questi c'è Stephane Singo, che è stato alle prese con il Covid per più di tre settimane.

RIPRESA - Singo è tornato in campo la scorsa partita dei granata, in Sampdoria-Torino, nei minuti finali. Per il terzino del Toro è stato un momento importante, perché non giocava dal 19 febbraio, quando era stato titolare nella gara contro il Cagliari. Più di un mese di assenza dal campo, che ovviamente è stato pesante, ma il calvario è fortunatamente finito. E questa pausa è arrivata anche nel momento giusto per Singo, che può continuare a lavorare sulla sua condizione fisica per tornare sui suoi livelli.

OBIETTIVO - Il giocatore granata, che non è partito per gli impegni della Nazionale, si sta concentrando sul Toro per poter recuperare il prima possibile. L'obiettivo principale è quello di tornare disponibile al 100% nel derby contro la Juventus. In una gara così difficile e delicata servirà sicuramente la brillantezza di Singo: il giovane terzino si sta impegnando per poter migliorare e tornare al più presto protagonista.