Torino-Spezia, un ex per parte: Pobega e Gyasi sfidano il passato

Nella partita di sabato i due giocatori avranno di fronte le squadre in cui sono cresciuti

Gualtiero Lasala

Torino e Spezia si sfideranno sabato alle ore 15 allo stadio Olimpico Grande Torino, in una gara dai toni abbastanza distesi per le due squadre, essendo anche i liguri ad un passo dalla salvezza con 11 punti di vantaggio sul terzultimo posto. Non sarà una partita come le altre per due giocatori, rispettivamente uno nel Toro e l'altro nello Spezia. Per Tommaso Pobega e Emmanuel Gyasi sarà come fare un tuffo nel passato, anche se in maniera diversa per entrambi.

POBEGA - Partendo dal presupposto che il giocatore granata è ancora in forse per la sfida di sabato visto il suo infortunio (trauma distorsivo-contusivo alla caviglia sinistra), la partita contro lo Spezia per lui non sarebbe assolutamente banale. Infatti Pobega lo scorso anno ha trascorso la stagione nella squadra allenata allora da Vincenzo Italiano, sbocciando definitivamente in Serie A ed attirando le attenzioni di molti. Il suo rendimento è stato sicuramente sopra le righe, con 6 gol e 3 assist in sole 20 apparizioni nel campionato scorso. Ovviamente però alla fine della stagione è tornato al Milan, squadra che ne detiene il cartellino, per poi trasferirsi in prestito secco al Torino.

GYASI - La storia dell'attaccante dello Spezia è però più lunga: nel suo passato i colori granata hanno avuto un ruolo molto importante nella crescita professionale che lo ha portato fino in Serie A. Gyasi ha cominciato ad approcciarsi al calcio alla Pro Vercelli fin da bambino, per poi essere notato proprio dal Torino nel 2011 che lo ha poi inserito nel proprio settore giovanile. Nel suo percorso è arrivato a giocare anche in Primavera, vedendo sfumare lo Scudetto di categoria in finale, con Moreno Longo come allenatore. La stessa estate è cominciata la grande girandola di prestiti: la lista di squadre è molto lunga (Pisa, Mantova, Carrarese, Pistoiese, Sudtirol), ma solo con lo Spezia è riuscito a trovare la sua dimensione. Nel 2018 i liguri hanno riscattato l'attaccante che in bianconero ha realizzato 20 gol in 131 presenze. Gyasi non è mai riuscito a giocare tra i professionisti con la maglia del Torino e sabato tornerà nel capoluogo piemontese con la voglia di far vedere chi è diventato.