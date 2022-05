Torino, stagione finita per Buongiorno: ma resta al centro del progetto di Juric

Buongiorno a causa della lesione al polpaccio sinistro ha finito la stagione, ma Juric ha ottime parole per lui

Redazione Toro News

Alessandro Buongiorno è stato un calciatore importante nel Torino di quest'anno. Cresciuto nel settore giovanile granata, ha dimostrato di saper stare in prima squadra benissimo, totalizzando 22 presenze. Una delle sue capacità è la duttilità: è stato impiegato in diversi ruoli della difesa, sostituendo anche Bremer all'occorrenza. Buongiorno, sempre attento in copertura e bravo a impostare, ha avuto modo di crescere tranquillamente senza la responsabilità della titolarità.

L'INFORTUNIO - Buongiorno ha giocato tutta la partita nella vittoria del Castellani contro l'Empoli, ma non è andato neanche in panchina nel match di sabato pomeriggio contro il Napoli. Infatti, nel corso dell'allenamento di venerdì 6 maggio, il difensore ha accusato un fastidio al polpaccio. Poi, gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di primo grado al gemello sinistro. La data del rientro in campo è ancora difficile da stabilire. A meno di incredibili sorprese, il suo campionato è terminato in anticipo di due partite. Al suo posto a sinistra nei tre di difesa ha giocato Rodriguez e probabilmente sarà titolare anche contro il Verona e la Roma.

JURIC - A Juric nella conferenza post Torino-Napoli, è stato chiesto se Buongiorno avesse potuto prendere il posto di Bremer come centrale. Il mister croato ha risposto così: “C’è grande possibilità che Bremer vada via e sarebbe giusto. Con sincerità devo dire che dovremmo prendere un giocatore al posto suo. Ma Buongiorno è stato sfigato perché ha trovato un Rodriguez che ha fatto un campionato strepitoso, Bremer poi non ha sbagliato un colpo. Ma Alessandro ha sempre fatto bene sia da terzo che da centrale. Pure alla prima giornata a Firenze con Vlahovic ha fatto bene. E’ stato molto affidabile, ha lavorato sempre come un pazzo. Pian piano avrà sempre più spazio. Anche lui è una opzione, può giocare anche in mezzo”. È evidente che Juric apprezzi il giovane difensore torinese. Le sue parole fanno pensare ad un ruolo sempre più da protagonista nella prossima stagione, in particolare se dovesse verificarsi la probabile partenza verso un top club di Bremer. Il brasiliano ha fatto un campionato eccezionale e difficilmente sarà sostituito da Buongiorno. Il classe '99 potrà continuare a crescere con la stima del mister senza la fretta di dover dimostrare. La sua capacità di lettura delle situazioni difensive e l'enorme applicazione sono state notate anche da Juric. L'allenatore lo continuerà a tenere al centro del progetto magari provando ad inserirlo al posto di Rodriguez.