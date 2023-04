Torino, sui social Schuurs piange il nonno. Gineitis tra i pochi a sorridere

Come spesso accade dopo le sconfitte tra i calciatori granata domina il silenzio sui social. Lutto in famiglia per l'olandese

Redazione Toro News

Non è una notizia che dopo le sconfitte l’attività social dei calciatori sia molto esigua. Così la consueta carrellata dei post social nel dopo gara, che vi proponiamo anche per cercare di tastare quale può essere l’atmosfera nello spogliatoio granata, è magra più che mai.

La mestizia per il ko contro la Roma, maturato al culmine di una partita davvero poco emozionante, nel caso di Perr Schuurs è acuita da un lutto in famiglia. Il difensore centrale olandese ha infatti perso il nonno. “È con grande dispiacere che ci hai lasciato. Non solo mio nonno ma un vero amico per la vita. Grazie di tutto”, ha scritto il difensore del Torino, che nei commenti ha ricevuto moltissime testimonianza di vicinanza e solidarietà sia dai compagni di squadra che dai tifosi.

Uno dei pochissimi a poter sorridere in casa Toro è Gvidas Gineitis, partito titolare contro i giallorossi. Per lui è la terza presenza in Serie A e ricordiamo che è solo un classe 2004. Il giovane lituano ha repostato le storie di amici e parenti che gli hanno fatto i complimenti per aver convinto Juric a sceglierlo nell’undici iniziale.