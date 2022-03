Torino, tampone rapido negativo per Brekalo: la situazione

Buone notizie per Josip Brekalo: negativo al tampone rapido

Buone notizie per Josip Brekalo: il croato si è negativizzato in seguito ad un tampone rapido. Ora la situazione è questa: il 14 granata, attualmente ancora in Croazia (ha saltato le due amichevoli della sua Nazionale), tornerà a Torino e si sottoporrà ad un tampone molecolare per confermare la negatività, poi effettuerà le visite mediche di idoneità che servono per tornare in campo. La speranza del tecnico adesso è quella di recuperare al più presto il giocatore, e magari riuscire a portarlo in trasferta già a Salerno, sabato 2 aprile alle 20.45. Partita per la quale è complicato immaginare un Brekalo a pieno servizio.