Torino, testa alla Juventus: il derby per ritrovare energie ed entusiasmo

Il Toro contro la Juve ha l'occasione per sbloccarsi contro le Big e per riportare entusiasmo alla piazza dopo le sconfitte con Udinese e Venezia

La sconfitta contro il Venezia, la seconda consecutiva dopo quella con l'Udinese, ha fatto molto male ad un Torino che sta vivendo forse il momento più difficile della stagione. I risultati stentano ad arrivare (un punto nelle ultime tre partite) e, anche dal punto di vista delle prestazioni, i granata non sembrano essere così brillanti come in passato. La ripresa del campionato dopo la sosta di gennaio si sta rivelando particolarmente negativa per il Toro, che, però, questo venerdì - 18 febbraio - ha una grande occasione per riportare alla piazza quell'entusiasmo che sembra esser svanito: il derby con la Juventus .

DERBY - Il derby è sempre il derby, una delle partite più importanti della stagione, che può portare una dose di entusiasmo enorme, specialmente a questo Toro con il morale sotto i tacchi dopo il Venezia. Inoltre può servire anche agli uomini di Juric per sfatare il tabù legato ai match contro le big del campionato. Lazio a parte infatti, i granata hanno perso contro Milan, Inter, Juventus, Napoli, Atalanta e Roma. Contro questo tipo di avversari la prestazione in campo è sempre stata positiva e lo scarto è stato sempre di una sola rete, ma, comunque, nessun punto è stato conquistato. Per questo Toro che sta affrontando un processo di crescita è necessario fare anche questo step, a partire dal derby. Ma anche stavolta i granata arriveranno da sfavoriti. La Juventus infatti è in piena corsa Champions League, è reduce da un calciomercato importante con gli acquisti di Vlahovic e Zakaria e si è ritrovata dal punto di vista dei risultati, non perdendo dal 27 novembre in Serie A. Insomma, sarà una partita come sempre molto difficile, ma per il Torino può convertirsi in una bella opportunità per riportare entusiasmo tra i tifosi e per invertire la tendenza negativa con le Big in campionato.