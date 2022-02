Torino, Praet: “Grazie per i messaggi, spero di iniziare presto il recupero”

Il centrocampista belga del Torino ha pubblicato un post sui social per ringraziare i tifosi dei messaggi ricevuti

Purtroppo per il Torino, Dennis Praet ha subito in allenamento un' infrazione ossea a livello del quinto metatarso del piede destro. Si tratta di un infortunio che lo terrà fermo ai box per il resto del campionato come confermato ieri sera da Juric dopo la gara con il Venezia. In seguito a questo sfortunato episodio che costringerà il Toro a fare a meno di uno dei suoi migliori giocatori, molti tifosi hanno voluto mostrare vicinanza al belga. Il centrocampista ex Sampdoria ha voluto ringraziare tutti quanti tramite un post pubblicato su Instagram. Praet ha scritto un messaggio in inglese: "Disappointed about my injury. I hope to start my recovery as soon as possible. Thanks for the support and kind messages". La traduzione di queste parole è: "Sono dispiaciuto per il mio infortunio. Spero di iniziare con il recupero il prima possibile. Grazie per il supporto e per i messaggi carini".