Torino-Udinese 1-0: destro chirurgico di Brekalo, granata avanti dopo 45′

Il parziale al termine dei primi quarantacinque minuti al Grande Torino

LE SCELTE - Non mancano le soprese tra le scelte di Juric, che schiera Praet e Brekalo alle spalle di capitan Belotti, alla seconda consecutiva da titolare. Sulla fascia destra c'è Aina, sulla sinistra Vojvoda e Singo va in panchina. In mezzo al campo c'è Lukic e rientra Pobega dopo il turno di squalifica scontato a La Spezia. Per quanto riguarda invece il terzetto difensivo davanti a Milinkovic-Savic, ci sono Buongiorno e Djidji ai fianchi di Bremer.

LA CRONACA - Dopo un avvio molto combattuto in mezzo al campo, la prima conclusione arriva al 6': cross dalla sinistra di Vojvoda, Belotti ci prova in tuffo da posizione difficile e manda alto. Quindi il Toro passa in vantaggio un minuto più tardi con Brekalo, che sorprende Silvestri con un destro a giro dai trenta metri. Nell'occasione lancio lungo di Vanja per la sponda del Gallo per il croato, che calcia di prima da fuori area trovando l'angolino basso: un gran gol. Gli ospiti non ci stanno e reagiscono. Al 13' prova a rendersi pericolosa l'Udinese, ma Djidji è decisivo in chiusura da ultimo uomo su Deulofeu. Quindi è Milinkovic-Savic a negare il gol del pareggio con un grande intervento su Pussetto dopo una fuga di potenza di Beto, scappato nell'occasione a Bremer. La risposta del Toro è immediata: Belotti si libera sulla destra e costringe la retroguardia bianconera a mettere in angolo per anticipare Vojvoda sul secondo palo. Sugli sviluppi del corner è quindi Silvestri a salvare dopo una sponda del Gallo. Al 41' Aina si libera al cross e trova Vojvoda sul secondo palo, ma il colpo di testa del kosovaro non inquadra lo specchio. Si va dunque a riposo con i granata avanti di un gol: gli uomini di Juric nella ripresa saranno chiamati a gestire il vantaggio in una partita fin qui molto combattuta.