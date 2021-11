Torino-Udinese 2-1, le statistiche: il pareggio non sarebbe stato bugiardo

I numeri del match dicono che i bianconeri potevano strappare il pari, che non è arrivato anche grazie alle parate del portiere serbo

Marco De Rito

"Abbiamo sofferto ma è stato giusto così, contro una squadra che ha valori ottimi”, ammette Ivan Juric nel post partita di Torino-Udinese, commentando la vittoria dei suoi ragazzi. E i numeri confermano ciò che afferma il tecnico. Nell'arco dei 90' l'Udinese ha tirato di più: 14 conclusioni dei granata, contro 18 dei bianconeri. E anche i tentativi terminati in porta sono maggiori per la squadra ospite: 4 contro 7. Secondo quanto riporta il report pubblicato dalla Lega Serie A i friulani hanno creato 14 occasioni da gol contro le 11 dei piemontesi e hanno anche battuto 7 corner contro i 4 del Toro. Insomma, per quanto prodotto dalle due squadre, un pareggio sarebbe stato probabilmente il risultato più giusto in questa partita.

ATTEGGIAMENTO - Il possesso palla invece ce l'ha avuto in maggioranza il Toro ma solamente di un punto percentuale in più rispetto all'Udinese. Inoltre Andrea Belotti e compagni l'hanno gestito principalmente nella propria metà campo (54%), mentre gli ospiti in quella avversaria (53%). Entrambe le formazioni però non si sono esposte troppo, cercando di prendere pochi rischi e mantenendo sempre un baricentro medio dentro la propria metà campo, il dato si conferma nell'arco di tutti i 90'.

EFFICACIA DIFENSIVA - Il Torino in difesa però si è dimostrato più efficace. 75 recuperi per i padroni di casa contro i 59 degli ospiti e 6 parate di Milinkovic-Savic contro solo una di Marco Silvestri. A dimostrare che per il Toro è stata una partita tosta e una vittoria sofferta, portata a casa grazie anche alle parate del portiere serbo: i due gol trovati da Brekalo e Bremer hanno permesso ai granata di passare in doppio vantaggio. Ma soprattutto grazie all'efficacia della difesa la squadra di Juric è riuscita a difendere il risultato e strappare all'Udinese tre punti importanti.