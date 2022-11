Torino, una squadra sempre aggressiva: secondi in Serie A per falli commessi

La squadra di Juric non si risparmia in fatto di aggressività: ma ancora zero cartellini rossi in questa stagione

Gualtiero Lasala

Il Torino ha concluso questa prima parte di stagione con un bilancio abbastanza positivo, trovandosi al nono posto con tre punti in più rispetto all'annata passata. Facendo un'analisi più approfondita, si possono notare caratteristiche fondamentali del "carattere" di questa squadra costruita da Juric, che diventano preponderanti dal punto di vista del gioco. Ad esempio i granata hanno spesso fatto dell'aggressività un punto di forza: già ai tempi di Mazzarri il Toro era in testa alla classifica per falli fatti (QUI i dettagli) che connotavano un carattere aggressivo su ogni pallone da parte dei granata. Questa tradizione, dopo i due anni bui della squadra torinese, è stata riabbracciata caldamente dal tecnico Juric, che ha rispolverato la cattiveria agonistica del Torino, già nella stagione 2021/2022, in cui i granata erano nuovamente primi per falli commessi. (QUI i dettagli).

SECONDA POSIZIONE - In questa prima parte di stagione 2022/2023 il Torino ha confermato di essere una squadra aggressiva, ma non è più leader del campionato in tema di falli fatti. Se nella scorsa annata il Toro si era posizionato primo per falli fatti sia nel girone di andata che in quello di ritorno, quest'anno i granata sono in seconda posizione, con 219 falli commessi, alle spalle del Verona (223); a completare la Top 5 di questa speciale graduatoria ci sono il Lecce (215), la Sampdoria (213) e infine lo Spezia (211). Ma tra i dati appare anche i granata hanno ricevuto solo 37 cartellini gialli, meno delle squadre appena citate (a pari merito con il Lecce) e non hanno ancora patito espulsioni dirette, mentre il Verona è già a quota 3, con Sampdoria e Spezia appena dietro (2). Bravi dunque i granata a non andare mai oltre le righe commettendo falli mai cattivi ma mirati sempre alla conquista del pallone.

LINETTY IL PIÙ FALLOSO - A livello di singoli, il giocatore più falloso del Torino è Karol Linetty con 24 falli commessi; al momento si trova al quinto posto in Serie A, con N'Zola che guida la classifica (31). Anche in questo caso c'è stato un leggero "downgrade": infatti nella passata stagione in cima alla classifica per i falli fatti c'era Sasa Lukic (quest'anno "solo" a 21 falli, secondo nel Torino), a dimostrazione di una grande fisicità non solo di squadra ma anche dei singoli. Quest'anno il trend è molto simile, con qualche piccola differenza, ma il Toro si dimostra ancora una volta una delle squadre più toste della Serie A.