È un Toro che si fa sentire: granata primi per falli fatti, Pobega-Lukic i duri

Due granata sono tra i giocatori che hanno commesso più falli finora in Serie A, ma non è solo una questione di singoli

Cecilia Mercatore

Mentre la sosta Nazionali separa la dodicesima giornata di Serie A dalla tredicesima, scavando tra i dati raccolti fin qui dal portale kickest, troviamo una classifica in cui il Torino primeggia: quella dei falli commessi, sia per squadra nel suo insieme, che per singoli giocatori. Da una parte abbiamo Tommaso Pobega in vetta alla classifica generale per falli commessi - il centrocampista classe '99 è alla pari con Morten Thorsby della Sampdoria - e Sasa Lukic al secondo, ma non è una questione sono di singoli, perché il Torino anch'esso si trova in prima posizione nella classifica generale a squadre.

POBEGA E LUKIC - Entrambi impegnati con le rispettive Nazionali, i due centrocampisti del Torino detengono il titolo, al momento, di giocatori con più falli commessi dopo dodici partite di campionato. Il classe '99 è in cima alla classifica con 31 interventi irregolari - come lui anche Thorsby, centrocampista della Sampdoria - , mentre il serbo ne ha causato solo uno in meno del compagno di squadra (30). Tra i due, però, la differenza sta nei gialli ricevuti: Pobega è stato sanzionato 5 volte, e per questo ha saltato l'ultima partita contro lo Spezia in quanto squalificato per somma di ammonizioni, mentre il numero 10 granata registra solo 2 cartellini gialli.

LA SQUADRA - Trattasi di cattiveria agonistica o di una questione di determinazione da Toro, il dato nel suo insieme riguarda anche il Torino in generale. Difatti, non solo Pobega e Lukic occupano rispettivamente il primo e il secondo posto nella classifica per giocatori, bensì l'intera squadra si trova in vetta nella classifica generale per falli commessi: sono 228 gli interventi irregolari compiuti dai singoli giocatori granata fin qui, 40 in più del Venezia che si trova in seconda posizione.

CLASSIFICA TORINO - FALLI COMMESSI

Pobega 31

Lukic 30

Bremer e Linetty 20

Singo 19

Aina e Buongiorno 12

Djidji e Mandragora 11

Rodriguez 10

Brekalo, Praet e Sanabria 9

Rincon 5

Belotti e Izzo 4

Ansaldi 3

Pjaca, Zaza e Zima 2

Baselli, Kone e Verdi 1

CLASSIFICA SQUADRE - FALLI COMMESSI

Torino 228

Verona 188

Juventus 176

Genoa 175

Roma 169

Salernitana 167

Milan 162

Inter 161

Atalanta 159

Fiorentina 159

Cagliari 158

Venezia 156

Sampdoria 155

Sassuolo 155

Udinese 152

Spezia 150

Empoli 147

Lazio 145

Napoli 141

Bologna 137