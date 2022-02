Torino-Venezia 1-2: blackout per i granata di Juric. Ma è giallo Var

Triplice fischio al Grande Torino

SECONDO TEMPO - Nemmeno il tempo di ripartire e il Venezia passa subito in vantaggio: palla di Aramu per Crnigoj che, da centro area, pesca l'incrocio dei pali con il sinistro. Un avvio shock per il Toro, che fatica a reagire e ritrovare lo smalto dei primi minuti di gara. Al 54' Zanetti ricorre al primo cambio: fuori l'ammonito Busio, al suo posto Tessmann. La migliore occasione granata porta la firma di Rodriguez, che all'ora di gioco sfiora il palo con un sinistro da fuori. Gli uomini di Juric provano quindi a riprendere coraggio e spingersi in avanti con più insistenza, ma in modo non particolarmente brillante. Al 65' è addirittura il Venezia che avrebbe l'occasione per incrementare il vantaggio, ma Okereke gestisce male una ripartenza. Al 70' arrivano le prime mosse di Juric, che opta per quattro cambi in una sola finestra: in campo Belotti per Sanabria, Warming per Pjaca, Ansaldi per Singo e Zima per Djidji. Il Gallo, accolto dal boato dello stadio, avrebbe subito una buona occasione per colpire ma con il sinistro prova a mettere in mezzo senza però trovare l'accorrente Warming. I granata provano a prendere coraggio ed al 77' Zanetti ricorre ad un doppio cambio: fuori Aramu ed Henry, spazio a Nsame e Peretz. Proprio quando il tecnico dei lagunari ha esaurito i cambi, Lezzerini resta a terra accusando problemi alla coscia destra che richiedono l'intervento dei sanitari: il portiere del Venezia stringe comunque i denti e resta regolarmente in campo per il finale di gara. Iniziano ad accumularsi in modo palese le perdite di tempo degli ospiti, con Giua che non riesce a limitarle. All'85' Juric si gioca anche la carta Zaza, che prende il posto di Vojvoda per un Toro a trazione anteriore con Warming a tutta fascia sulla destra. Ad un minuto dal novantesimo canta il Gallo: ci pensa Belotti a trovare il pareggio con un colpo di testa su punizione calciata in mezzo da Brekalo. Dopo un lunghissimo consulto con il Var per una possibile posizione di fuorigioco, Giua viene richiamato a vedere l'azione e annulla per il piede oltre la linea di Pobega, ritenuto in fuorigioco attivo: una decisione destinata a far discutere. Nel frattempo sono già trascorsi quasi quattro dei sei minuti di recupero segnalati dal quarto uomo. Nel finale Giua viene nuovamente richiamato al Var ed estrae un cartellino rosso nei confronti di Okereke dopo aver preso una cantonata ritenendo che fosse stato Linetty ad aver fatto fallo. Il recupero va dunque per le lunghissime, ma in un finale di grande confusione non c'è spazio per grandissime occasioni: dopo centoquattordici minuti di gioco il triplice fischio del direttore di gara sancisce la fine dell'incontro. Arriva dunque la seconda sconfitta consecutiva per il Toro, che interrompe la lunga imbattibilità casalinga, non riscatta il brutto passo falso di Udine e si presenta al derby non nelle migliori condizioni.