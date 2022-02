Torino-Venezia 1-2, le reazioni social: “Ma l’arbitro stasera non chiede scusa?”

I migliori tweet sulla sconfitta casalinga rimediata dal Torino: diverse polemiche sul goal annullato a Belotti da Giua

Il gol di Brekalo, il blackout e poi un finale incredibile in cui il VAR annulla un gol a Belotti per fuorigioco di Pobega. All'Olimpico Grande Torino succede di tutto e di più: alla fine il Torino arriva al derby dopo due sconfitte consecutive. L'umore dei tifosi, quindi, non è dei migliori: c'è delusione per la prestazione negativa e rammarico per il gol inspiegabilmente annullato a Belotti. Di seguito i tweet più belli sulla partita dei granata.