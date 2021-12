Torino-Verona 1-0: granata avanti di un gol e di un uomo all’intervallo

Il parziale al termine dei primi quarantacinque minuti al Grande Torino

La strada è in discesa per il Toro, in vantaggio di un gol e di un uomo al termine del primo tempo. Torino-Verona è match intenso e spigoloso ma la svolta arriva al 22': Magnani sbaglia e stende Sanabria lanciato a rete, dopo il richiamo dal Var Fabbri estrae un sacrosanto cartellino rosso. Sugli sviluppi dello stesso calcio di punizione i granata trovano anche il vantaggio con Pobega, che appoggia in rete un pallone rimasto vagante nell'area piccola. Toro che chiude in vantaggio un primo tempo che ha saputo condurre fin dalle primissime battute.

LA CRONACA - In avvio di gara sono subito i granata a condurre il gioco e dopo tredici minuti Praet va ad un passo dal gol del vantaggio: gran palla di Vojvoda per l'inserimento di Pobega che pesca il belga sul secondo palo, ma l'ex Leicester manca clamorosamente il pallone da due passi. Il primo squillo del Verona arriva al quarto d'ora, quando Sanabria perde un pallone sanguinoso nella metà campo granata ma Vanja mette i guantoni sul tiro-cross di Lazovic. Al 22' Magnani scivola e Sanabria si invola verso la porta: il centrale veronese commette fallo al limite, per Fabbri è solo cartellino giallo nonostante il paraguayano fosse ormai a tu per tu con Montipò. Il direttore di gara viene quindi richiamato dal Var ed estrae il cartellino rosso per Dogso. È il momento di svolta della gara, perché sul calcio di punizione arriva anche il vantaggio del Toro con Pobega. Rodriguez calcia basso in mezzo, il pallone rimane vagante nell'area piccola e il centrocampista ribadisce in rete siglando il suo quarto gol stagionale. Tudor prova quindi a correre ai ripari ed al 28' opera subito un doppio cambio per coprirsi togliendo i due trequartisti: fuori Caprari e Lasagna per Sutalo e Tameze. Gli scaligeri si arroccano nella propria metà campo, lasciando il pallino quasi esclusivamente ai granata. E con un colpo di testa di Singo di poco a lato va in archivio la prima frazione. Si va dunque a riposo con il Toro in vantaggio e chiamato a chiudere una partita in discesa.