Torino, verso il Mlada Boleslav: tridente leggero con Lukic, Seck e Radonjic

Le ultime in vista dell'amichevole odierna contro i cechi del Mladà Boleslav: problemi in attacco per Ivan Juric

Andrea Calderoni

Il Torino si prepara al secondo test della stagione. Un test sulla carta meno impegnativo rispetto a quello d'esordio contro l'Eintracht Francoforte, perso 3 a 1 dai granata. Oggi, martedì 19 luglio, toccherà al Mlada Boleslav, squadra che milita nella massima serie del calcio ceco (ricordiamo che la sede della prima parte del ritiro del Torino, Bad Leonfelden, si trova a pochissimi chilometri dal confine con la Repubblica Ceca). Che Torino schiererà Ivan Juric? Si dovrebbe partite dal 3-4-2-1, non lo schema classico del tecnico croato a causa delle defezioni offensive. In porta appare favorito Etrit Berisha.

In dubbio Vojvoda, pronto Aina

Davanti al portiere albanese dovrebbe toccare alla difesa a tre provata nella seduta di ieri, lunedì 17 luglio. Dunque, spazio probabilmente a David Zima, Alessandro Buongiorno e Ricardo Rodriguez. Nel cuore del centrocampo dovrebbero iniziare dal 1' Sasa Lukic e Samuele Ricci. Tuttavia, il serbo potrebbe essere spostato qualche metro più avanti nel ruolo di trequartista per sopperire alla carenza offensiva. Se a destra non dovrebbero esserci dubbi (Wilfried Singo titolare), invece qualche dubbio in più permane per la corsia opposta. Mergim Vojvoda appare favorito, anche se non è al meglio. Il kosovaro sta recuperando la miglior condizione dopo i noti problemi alla caviglia. Se non dovesse farcela, è pronto a partire Ola Aina.

Problema in attacco: out Pellegri e Sanabria

Il vero problema si presenta dalla cintola in su. Non ci saranno né Pietro Pellegri né Antonio Sanabria. Il normale ragionamento porterebbe a pensare a Simone Zaza titolare. In realtà, come ampiamente documentato in questi giorni dai nostri inviati a Bad Leonfelden, il lucano è ormai ai margini del progetto tecnico di Juric. Nell'ultimo allenamento prima dell'amichevole con il Mlada Boleslav il tecnico croato ha provato un tridente leggero: il già menzionato Lukic dietro a Demba Seck e a Nemanja Radonjic. Questa soluzione sarebbe del tutto raffazzonata e provvisoria e verrebbe utilizzata solo per porre un rimedio all'emergenza. In tal caso, è pronto Karol Linetty a prendere il posto di Lukic a centrocampo per fare coppia con Ricci.