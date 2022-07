Torino, il bollettino di giornata: Sanabria e Pellegri, amichevole a forte rischio

Si chiude ufficialmente l'ottava giornata di ritiro del Torino a Bad Leonfelden. I granata al mattino hanno svolto lavori specifici tra piscina e palestra, mentre in seguito hanno preso parte ad una seduta di allenamento pomeridiana (QUI per il resoconto) agli ordini di Ivan Juric, che potrebbe dover rinunciare ad alcune pedine importanti nell'amichevole di domani contro il Mlada Boleslav alle 18. A saltare l'allenamento di oggi sono stati Sanabria e Djidji (sempre alle prese con la febbre), Pellegri (trauma contusivo alla coscia destra) e Segre (trauma contusivo al polpaccio sinistro), con quest'ultimo che sta migliorando e ha svolto un programma di lavoro personalizzato. A questi, tutti in forte dubbio per l'amichevole, si aggiunge anche Bremer, che continua a lavorare da solo in attesa di sviluppi per il suo futuro.