LIVE Calciomercato, previsto oggi incontro per Bremer: è sfida Inter-Juventus

Sono ore caldissime per quanto riguarda il futuro di Gleison Bremer, il miglior difensore dello scorso campionato. Molto dipenderà dall'incontro previsto oggi (inizialmente per il primo pomeriggio, ma poi slittato di qualche ora) tra le dirigenze di Torino e Inter: i nerazzurri, forti del gradimento espresso già da tempo dal centrale brasiliano, sperano di dare un'accelerata decisiva all'affare. Ma devono fare fronte alla concorrenza. Da registrare, infatti, un importante inserimento della Juventus: dopo aver ceduto De Ligt al Bayern Monaco, i bianconeri avrebbero le risorse per attuare quella che sembra ben più di una semplice manovra di disturbo, e sarebbero pronti a presentare un'offerta di 40 milioni, superiore dunque a quella dell'Inter, e un ingaggio al giocatore che potrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni. Inter che, secondo quanto riportato da Sky Sport, non avrebbe alcuna intenzione di partecipare ad un'asta, e se dovesse sfumare Bremer virerebbe in maniera decisa su Milenkovic. Intanto, il difensore è a Bad Leonfelden nel ritiro del Torino: si allena in disparte da un paio di giorni e valuta approfonditamente il suo futuro.