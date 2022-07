Torino, verso il Trabzonspor: nei campioni di Turchia gioca l’ex Bruno Peres

Altro crash test per il Torino: un po' meno impegnativo rispetto a quello con l'Eintraicht ma i campioni di Turchia hanno nomi e qualità

Andrea Calderoni

Il Torino affronterà oggi, sabato 23 luglio, alle 18 il Trabzonspor, squadra con sede a Trebisonda, nell'estemo oriente della Turchia, a due passi dalla Georgia. I granata ritroveranno sulla propria strada alcune vecchie conoscenze del calcio italiano, a partire da Bruno Peres, che comunque non dovrebbe far parte del test amichevole essendo infortunato. Il brasiliano ha lasciato un segno indelebile nella storia del Torino grazie alle sue celeberrime accelerazioni. Tutti ricordano il meraviglioso coast to coast all'allora Juventus Stadium: un gol da leggenda che ruppe un digiuno da reti dei granata nei derby che perdurava da inizio secolo. Era il 30 novembre 2014, poi Peres si confermò su alti livelli anche nella successiva parte di quella stagione e nella 2015/2016, tanto da meritarsi la chiamata della Roma. Con il Torino conta 68 presenze, le sue prime in Italia, e 7 gol. Dal 2021 il 32enne di San Paolo si è trasferito in Turchia ed è pronto a iniziare la sua seconda stagione con il Trabzonspor.

Quanta "Italia": da Hamsik a Cornelius

Tuttavia, il laterale difensivo brasiliano non è l'unica vecchia conoscenza del calcio italiano che oggi risiede a Trebisonda. Ci sono anche il centrocampista centrale ex Napoli Marek Hamsik, il difensore centrale ex Bologna Stefano Denswil, l'attaccante danese ex Parma e Atalanta Andreas Cornelius e il laterale difensivo destro ex Udinese Jens Stryger Larsen. Tanta "Italia" perciò in campo con il club turco allenato da Abdullah Avci. E tra l'altro alcuni di questi profili sono stati accostati più o meno recentemente al Torino in sede di campagna acquisti, basti pensare a Stryger Larsen e soprattutto a Cornelius. Tra gli altri profili interessanti da tenere in considerazione nel Trabzonspor c'è l'ala sinistra egiziana ex Aston Villa Trezeguet. Come si può intuire da questa semplice carrellata di nomi il terzo test stagionale del Torino sarà tutt'altro che agevole. In ordine di difficoltà si colloca al secondo posto, dietro naturalmente a quello proibitivo con l'Eintraicht Francoforte e davanti a quello con i cechi del Mladà Boleslav.

Campioni turchi in carica

Il Trabzonspor è campione in carica in Turchia. Quando si parla della prima divisione turca non bisogna mai considerarla un campionato di poco valore. I club che vi partecipano hanno una storia alquanto importante, basti pensare al Besiktas, al Fenerbache, al Galatasaray. Nel 2021/2022 il Trabzonspor si è laureato campione con 81 punti, 8 in più rispetto al Fenerbache. Gli avversari odierni del Torino, quindi, disputeranno a partire dal prossimo settembre la Champions League. Dalla rosa dei giocatori a disposizione di Avci alla storia recente della società, tutto ci fa capire come sarà un altro crash test per un Torino che si presenta come un cantiere aperto.