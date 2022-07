Torino, la giornata: alle 18 l’amichevole con il Trabzonspor

È iniziata la seconda fase del ritiro del Torino: dopo la prima parte a Bad Leonfelden, ieri, venerdì 22 luglio, i granata si sono spostati verso la seconda destinazione di questo ritiro. Waidring, infatti, sarà il paese austriaco che ospiterà la squadra di Ivan Juric fino al termine del ritiro, a fine mese. Dopo il primo allenamento sui campi di Waidring di ieri pomeriggio, il Torino sarà, quest'oggi sabato 23 luglio, impegnato nella terza amichevole stagionale: dopo la sconfitta contro l'Eintracht Francoforte, e la vittoria contro il Mlada Boleslav, oggi è il turno del Trabzonspor - sostituto dell'Al-Wahda, che sarebbe dovuta essere la squadra avversaria di questa terza amichevole - club vincitore del campionato turco. Il calcio d'inizio è programmato per le 18:00, e la gara in questione si svolgerà presso il Sportstadion Langau di Kitzbuhel. Come di consueto, Toro News consentirà ai suoi lettori di poter seguire l'amichevole del Torino tramite la diretta testuale. La partita sarà trasmessa su Torino Channel.