Torino, via libera dall’Asl per svolgere allenamenti individuali

Via libera dall'Asl per allenamenti individuali: ancora in dubbio Torino-Fiorentina

Uno degli svolgimenti della giornata di oggi - venerdì 7 gennaio - riguarda anche la decisione dell'Asl di Torino, la quale - a seguito di tamponi Covid risultati negativi - ha dato il via libera ai giocatori del Torino per poter effettuare delle sedute di allenamento, ma individuali, in modo da consentire ai giocatori di tornare a correre dopo due giorni di reclusione casalinga. Il gruppo squadra, a causa degli ultimi casi rinvenuti positivi al Covid durante i giri di tamponi effettuati ad ogni allenamento, è sempre costretto alla quarantena per 5 giorni, motivo per il quale la formazione di Juric non è potuta partire per Bergamo, non presentandosi quindi in campo per Atalanta-Torino (in programma giovedì 6 gennaio). Ancora da verificare quello che succederà riguardo Torino-Fiorentina, teoricamente in programma per domenica 9 gennaio alle 14.30.